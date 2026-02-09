Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição

Há 1h e 51min
Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Cristela, mãe de Leonor. Tudo parecia correr normalmente após o nascimento da filha, até que, aos 18 meses, Leonor começou a revelar sinais de que algo não estava bem. O diagnóstico foi devastador: síndrome de Rett, uma condição rara e grave, acompanhada de uma esperança média de vida de apenas 20 anos. Hoje, Leonor tem 16 anos e, contra todas as previsões, continua a lutar todos os dias. Cristela vive entre os desafios constantes e a dor da incerteza, mas mantém-se firme, agarrada à maior de todas as forças — a esperança de que a filha continue a vencer o tempo.

