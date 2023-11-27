Antiga participante de reality show regressa à televisão quatro anos depois: «É difícil ver as imagens»

Há 37 min

No «Dois às 10», conhecemos a história inspiradora de Joana, antiga participante do reality show «O Amor Acontece», cuja infância foi marcada por grandes responsabilidades. Aos 5 anos perdeu o «pai de coração» e, aos 13, deixou a escola para ajudar a mãe a cuidar do irmão com deficiência e da avó acamada. Aos 18 anos, emigrou para Zurique, Suíça, em busca de estabilidade, trabalhando em várias áreas até se dedicar à função de ama, que desempenha atualmente. Joana enfrentou períodos de depressão e crises de ansiedade, mas conseguiu recuperar com o apoio de profissionais e de amigas que considera família. Hoje, sente-se uma mulher forte, apaixonada há 10 meses e profundamente envolvida em voluntariado, que considera o seu verdadeiro propósito de vida.