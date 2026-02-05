Antigo amigo da família de Vanessa incendiou o seu carro e ameaçou-a durante tempos

Há 27 min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Vanessa, uma mulher trabalhadora e incansável, que sempre fez de tudo para garantir o bem-estar da sua família. Depois de anos de esforço e sacrifício, conseguiu finalmente um empréstimo para comprar a carrinha de que tanto precisavam, um verdadeiro símbolo de esperança e de um futuro mais estável. No entanto, apenas seis meses depois, essa esperança foi destruída de forma cruel: a carrinha foi incendiada por um amigo da família, deixando Vanessa sem o bem essencial que conquistou com tanto suor e a enfrentar, mais uma vez, a dura realidade de recomeçar do zero.