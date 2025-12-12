Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

Hoje às 11:43
No “Dois às 10”, recordamos o trágico 7 de maio de 1995 — um dia que deveria ter sido de festa, mas que acabou marcado pelo luto. A apenas quatro jornadas do final do campeonato, o Sporting recebia o FC Porto num duelo decisivo para as contas do título. Porém, antes mesmo do apito inicial, um grave acidente abalou o futebol português. Quando o autocarro dos dragões se aproximava do estádio, vários adeptos leoninos correram para a zona da porta 10 A, numa tentativa de criar pressão sobre a equipa adversária. Ao chegarem ao varandim, a plataforma não resistiu ao peso e cedeu subitamente. Da tragédia resultaram a morte de dois jovens e cerca de 30 feridos, num momento que marcou para sempre a memória coletiva dos adeptos e do desporto nacional. Hoje, revisitamos este episódio para homenagear as vítimas e recordar o impacto profundo que este dia deixou no futebol português.

