António ficou tetraplégico e voltou a ter autonomia com ajuda dos portugueses: “Senti que estavam do meu lado”

Há 1h e 15min

No “Dois às 10”, voltamos a receber António, que já esteve connosco para partilhar um dos momentos mais difíceis da sua vida. Depois de um mergulho no mar que o deixou tetraplégico, a sua história emocionou o país. Hoje regressa ao programa para nos trazer boas notícias e mostrar como a sua determinação e força de vontade o têm ajudado a superar desafios e a olhar para o futuro com esperança.