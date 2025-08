António morreu depois de tomar medicamento

Há 53 min

No «Dois às 10», Sofia abriu o coração para recordar o pai, António – um homem dedicado às causas sociais e sempre pronto a ajudar os outros. Em lágrimas, partilhou o vazio que sente desde que o perdeu e a dor profunda por acreditar que, no momento em que mais precisava, o pai não teve o apoio que merecia. António deu entrada nas urgências com falta de ar, diagnosticado com Gripe A, e nunca mais voltou a casa. Sofia contou como foi duro vê-lo em coma e como se despediu dele. Lamenta a forma como tudo aconteceu, considerando injusta e desumana a sua partida. Para ela, o pai era o seu melhor amigo, o seu pilar… e a saudade que sente é diária. A dor, confessa, não vai passar.