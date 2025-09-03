Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença

Há 1h e 20min
Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história de Leonor, diagnosticada com leucemia aos 10 anos e obrigada a enfrentar não só a sua própria luta, mas também a perda de 12 amigos que travavam a mesma batalha. Entre tratamentos dolorosos, medos constantes e internamentos prolongados, Leonor encontrou força na família e na determinação de seguir em frente, mostrando coragem e resiliência perante a adversidade.

Mais Vistos

01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Big Brother
Hoje às 08:18
1

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
1 set, 13:23
2

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
3

Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Ontem às 17:23
4

Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
Ontem às 16:37
5

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Dois às 10
Hoje às 08:58
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Big Brother
Há 1h e 22min

Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

Novelas
Há 1h e 13min

Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»

Novelas
Há 1h e 15min

«Só Deus basta»: influencer e modelo despede-se das redes sociais para se tornar padre

V+ TVI
Há 50 min

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Big Brother
Há 2h e 7min

Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»

Dois às 10
Há 54 min

TVI PLAYER

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Big Brother
Hoje às 08:18

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Dois às 10
Há 1h e 28min

A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

Big Brother
Ontem às 17:07

Big Brother - Especial - 2 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE

Dois às 10
Há 21 min

Exclusivo: vídeo mostra casal a agredir motorista TVDE em Portugal

Dois às 10
Há 22 min

«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida

Dois às 10
Há 33 min

Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»

Dois às 10
Há 1h e 8min

Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença

Dois às 10
Há 1h e 20min

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Dois às 10
Há 1h e 28min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Novelas
Hoje às 08:56

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

Novelas
Há 3h e 6min

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Novelas
Há 3h e 33min

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Novelas
Há 2h e 52min

Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»

Novelas
Há 3h e 12min

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

Novelas
Há 2h e 35min
IOL Footer MIN