Aos 13 anos, Santiago põe as mãos à obra e trabalha com um objetivo: «Passo a passo, estou a conseguir uma fortuna»

Há 2h e 26min
Aos 13 anos, Santiago põe as mãos à obra e trabalha com um objetivo: «Passo a passo, estou a conseguir uma fortuna»

No «Dois às 10», conhecemos a inspiradora história de Santiago Silva, um jovem de 13 anos com um espírito empreendedor fora do comum. Decidido a realizar o seu sonho de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, Santiago não ficou à espera e decidiu "pôr as mãos à obra", criando o seu próprio negócio de venda de limonadas e bolachas.

Em conversa com Cláudio Ramos, o jovem explicou como organiza o seu trabalho e gere as poupanças, afirmando com orgulho que, passo a passo, está a conseguir reunir uma pequena fortuna para alcançar o seu objetivo. Santiago tornou-se um exemplo de determinação e foco, provando que não há idade para começar a lutar pelos nossos sonhos.

