Aos 14 anos, Camila descobriu gravidez com 6 meses de gestação: “Começou a mexer qualquer coisa”

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No “Dois às 10”, conhecemos a história de Camila, uma jovem que viu a sua vida mudar para sempre quando, aos 14 anos, engravidou. Ser mãe é o sonho de muitas mulheres, mas quando esse sonho chega mais cedo do que o esperado, surgem desafios, medos e responsabilidades para os quais nem sempre se está preparada. Num testemunho emocionante e inspirador, Camila partilha como enfrentou esta realidade, as dificuldades que encontrou pelo caminho e a força que descobriu em si para seguir em frente.