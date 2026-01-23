Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Aos 20 anos, Bruna já tentou pôr termo à própria vida duas vezes: “Não me arrependo do que fiz”

Há 53 min
Aos 20 anos, Bruna já tentou pôr termo à própria vida duas vezes: “Não me arrependo do que fiz” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Bruna, uma jovem de 20 anos, que partilha de forma corajosa o seu percurso marcado por perdas significativas na infância e adolescência, que a levaram ao isolamento e ao sofrimento emocional. Ao longo dos anos, enfrentou desafios graves de saúde mental, incluindo tentativas de pôr termo à vida e automutilação. Hoje, Bruna fala abertamente para quebrar o silêncio, sensibilizar para a importância do apoio e dar força a quem enfrenta situações semelhantes, lembrando que pedir ajuda é um passo essencial.

