"Aos 21 tinha uma filha, hoje tenho outra": O drama da jovem que ficou tetraplégica devido a uma gripe

Há 2h e 16min

No «Dois às 10», Manuel começa por dizer que aos 21 anos tinha uma filha, hoje tem outra. Explica que o vírus da gripe alojou-se no cérebro da Soraia provocando-lhe lesões cerebrais irreversíveis, deixando-a tetraplégica e com paralisia cerebral. Natália deixou de trabalhar para cuidar da filha, uma vez que esta está totalmente dependente. Ainda assim, os pais sublinham o amor que sentem pela filha, esse não mudou.