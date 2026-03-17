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Aos 22 anos, Cassandra pôs a vida em pausa para cuidar dos pais com cancro

Há 1h e 0min
Aos 22 anos, Cassandra pôs a vida em pausa para cuidar dos pais com cancro - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Cassandra, uma jovem que colocou a sua vida em pausa para cuidar da família num dos momentos mais difíceis. Com apenas 22 anos, viu os dois pais serem diagnosticados com cancro e não hesitou em tomar uma decisão corajosa: despediu-se do trabalho e regressou a casa para apoiar os pais e cuidar do irmão mais novo, de apenas 4 anos. Enquanto o pai apresenta sinais de melhoria, o estado de saúde da mãe continua a preocupar os médicos.

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