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Aos 24 anos, Francisca quase perdeu o andar devido a anorexia

Há 2h e 25min
Aos 24 anos, Francisca quase perdeu o andar devido a anorexia - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história da Francisca, uma jovem cuja vida foi marcada por vários desafios desde cedo. Filha de pais separados e com uma relação difícil com o pai, que enfrentava problemas de alcoolismo, foi também vítima de bullying na escola e acabou por ser diagnosticada com anorexia. Uma infância e adolescência marcadas por dificuldades que a obrigaram a encontrar forças para superar as adversidades e seguir em frente.
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