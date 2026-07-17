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Aos 27 anos, acordou com uma dor de cabeça. Estava a ter um AVC e ficou em coma

Há 1h e 10min
Aos 27 anos, acordou com uma dor de cabeça. Estava a ter um AVC e ficou em coma - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história de Carla que, aos 27 anos e com toda uma vida pela frente, sofreu um AVC que mudou o seu destino. Esteve em coma e ouviu dos médicos que o maior sonho da sua vida — ser mãe — poderia nunca vir a concretizar-se. Hoje, partilha um testemunho de coragem, superação e esperança que prova que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca devemos deixar de acreditar.
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