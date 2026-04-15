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Aos 36 anos, António decidiu mudar de sexo. Hoje, é Maria João: “Sou uma mulher feliz”

Há 17 min
Aos 36 anos, António decidiu mudar de sexo. Hoje, é Maria João: “Sou uma mulher feliz” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Maria João, uma mulher transexual que, aos 50 anos, celebra a conclusão de um longo e desafiante percurso de transição que durou cerca de nove anos. Nascida como António numa pequena aldeia de Guimarães, viveu grande parte da sua vida em silêncio, marcada por um profundo sofrimento por não se identificar com o corpo masculino. Hoje, partilha o seu testemunho de coragem, resiliência e autenticidade, numa conversa emotiva sobre identidade, aceitação e liberdade de ser quem sempre soube que era.

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