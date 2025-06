Aos 84 anos, Bernardete realiza sonho de vida: «A minha avó só queria ir à televisão!»

Há 2h e 18min

No «Dois às 10», 26 de janeiro de 1941 foi neste dia, na freguesia de Magueija, em Lamego, que nasceu Maria Bernardete Figueiredo a segunda mais nova de 6 irmãos. Quatro rapazes e duas raparigas. Nessa altura, eu ainda não era nascida mas já ouvi muitas histórias sobre ela. Bernardete foi à escola, aprendeu a ler e a escrever ficou-se pelo quarto ano para ajudar os pais nas tarefas domésticas e no trabalho de campo, mas isso não a impediu de brincar e ser criança. (Posso-vos dizer que ela) era uma maria-rapaz gostava de jogar à bola, de subir às árvores e saltar por todo o lado. Havia até quem lhe chamasse “a cabrita” por ser tão traquina. Dizem que, na adolescência era ela quem escolhia os namorados, não eles que a escolhiam. Sempre foi dona dela mesma e de uma beleza inconfundível. Bernardete cresceu e foi para Lamego, onde tirou uma formação social. Depois, foi trabalhar para Sátão, onde conheceu o grande amor da vida dela: José Afonso. Foi paixão há primeira vista! Casaram e viveram um amor bonito, mas onde Bernardete deixou alguns sonhos para trás. O marido, um homem mais conservador, exigiu-lhe que deixasse de trabalhar para cuidar dos filhos, Paulo e Carla, e ela assim o fez. Cuidou dos filhos e cuida dos netos como ninguém e eu que o diga! Como segunda neta mais velha já aprendi muito com ela. Sonhadora, a minha avó já realizou alguns sonhos mas tem ainda outros por concretizar! Um deles todos nós sabíamos bem qual era: ir à televisão! E parece que conseguiu Mulher de força, dedicou a vida à família, já ultrapassou quatro tumores e sofreu quatro AVC’s. Agora, com 84 anos e viúva esta matriarca procura viver aquilo que ainda não viveu.