Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 89 anos, Maria da Conceição assiste a uma aula com alunos da primária e aprende a escrever o seu nome

Há 1h e 29min
Aos 89 anos, Maria da Conceição assiste a uma aula com alunos da primária e aprende a escrever o seu nome - TVI

No «Dois às 10», recebemos Maria da Conceição, uma mulher de 89 anos que viveu toda a sua vida sem saber ler nem escrever. Crescida numa família ligada à agricultura, conta-nos como os seus pais consideraram que não precisava de ir à escola, ao contrário dos irmãos, que carinhosamente chama de «cachopos». Maria partilha as memórias da sua infância, o trabalho árduo no campo e a alegria que encontrou no que conseguiu aprender ao longo da vida. Só aos 70 anos aprendeu a escrever o seu próprio nome, mas garante que o que mais deseja é ter saúde e continuar a viver com felicidade e risos. Uma conversa comovente sobre a simplicidade da vida, os sonhos e a sabedoria adquirida com a experiência.

Mais Vistos

O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro

Dois às 10
Há 2h e 6min
1

Almofadas brancas como novas sem utilizar a máquina de lavar. Truque demora 10 minutos

V+ TVI
Ontem às 16:20
2

Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"

V+ TVI
Ontem às 10:43
3

Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços

Dois às 10
3 jul, 10:10
4

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Secret Story
Ontem às 10:12
5

Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite

Dois às 10
Ontem às 16:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Cerqueira Gomes vítima de crime que já atingiu vários famosos

Dois às 10
Há 2h e 50min

«Não tens de te sentir mal...»: Fábio e Liliana têm conversa profunda após as nomeações.

Secret Story
Há 3h e 1min

Filha de dois rostos mais famosos da televisão portuguesa celebra aniversário: «O tempo voa»

Dois às 10
Há 3h e 2min

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

Novelas
Há 2h e 46min

"Envolvi-me com o meu enteado. Ele tem 27 anos e eu 46"

V+ TVI
Ontem às 15:20

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Secret Story
Ontem às 20:00

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 23 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30

Secret Story 9 - Especial - 22 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

A Fazenda: Depois de dar o nó, pode acontecer uma tragédia a Zuri

A Fazenda
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025

Secret Story
21 set, 21:25

«Achas que ela é lésbica?»: Ana questiona Dylan sobre suspeitas de concorrente

Secret Story
Há 1h e 15min

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Dois às 10
Há 1h e 25min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Hugo perde o pai e guarda a mágoa de não ter qualquer registo com ele: «Nunca tivemos uma foto juntos»

Dois às 10
Há 25 min

Hugo enterrou o pai no dia em que celebrou 19 anos

Dois às 10
Há 36 min

Filipa confessa segredo no programa: «Nunca contei a ninguém que o Ivan não era meu filho»

Dois às 10
Há 42 min

Em lágrimas, Ivan, portador de trissomia 21, recorda a sua história

Dois às 10
Há 1h e 0min

Ivan participou no programa da TVI que testou a forma como as pessoas enfrentam o preconceito contra alguém com trissomia 21

Dois às 10
Há 1h e 1min

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Dois às 10
Há 1h e 25min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

Novelas
Há 3h e 22min

Exclusivo «A Protegida»: Laura pede o divórcio a Jorge

Novelas
21 set, 17:44

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Novelas
Ontem às 13:41

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

Novelas
20 set, 11:00

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Novelas
Ontem às 14:47

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

Novelas
21 set, 11:02