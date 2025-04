Apagão em Portugal: Destaque para 3 coisas que foram essenciais

Há 1h e 44min

No «Dois às 10», Suzana Garcia fez questão de «saudar o povo português», reconhecendo que, apesar de alguns excessos, «a maioria portou-se de forma correta, serena». O programa também destacou o trabalho incansável dos bombeiros, que se dedicaram a auxiliar pessoas presas em elevadores e a garantir a segurança de todos. O apagão recente trouxe à memória a importância de soluções de comunicação alternativas. A saudade dos telefones fixos antigos, que funcionariam mesmo sem eletricidade, foi um dos temas abordados. A emissão também destacou a relevância de ter um rádio a pilhas em casa, garantindo o acesso à informação em situações de emergência. A importância da rádio foi sublinhada, com um «voto de grande elogio à rádio que nos conseguiu manter ligado». A reflexão sobre a dependência da eletricidade e a necessidade de alternativas em caso de falha foi um dos pontos altos do debate. Suzana Garcia lembrou a importância de estarmos preparados para imprevistos, referindo que «a ideia que nós temos das infraestruturas (...) podem falhar». o apagão que deixou Portugal às escuras suscitou diversas reações e análises. O discurso do Primeiro-Ministro foi apontado como um exemplo de comunicação eficaz, com o objetivo de acalmar a população. «E o que disse foi de tal forma exemplar na comunicação que quem quer que tivesse dúvidas, tranquilizou-se», refletindo a importância de uma liderança clara em momentos de crise. Enquanto isso, muitos cidadãos procuraram refúgio nos seus carros, sintonizando o rádio para obter informações e notícias sobre a situação.

