Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Há 1h e 13min
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Inês, a 2.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Inês faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.

