Após a perda do filho com apenas um mês, Maria e o marido passaram a ser uma família de acolhimento: "Estava destinado a ser nosso"

Há 48 min

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Maria, uma mãe que viveu a dor inimaginável de perder um filho ainda bebé — uma perda para a qual não existem palavras suficientes. No dia mais difícil da sua vida, quando o mundo parecia desabar, Maria tomou uma decisão que mudou o rumo da sua dor: em vez de se fechar no sofrimento, foi a uma instituição apoiar outras crianças que precisavam de carinho, presença e amor. Num testemunho profundo e inspirador, Maria partilha como conseguiu transformar o luto em propósito, encontrando força onde parecia já não existir.