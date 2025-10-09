Após acidente de viação, quando acordou, Bruna Rafaela não se lembrava de quem era nem conheceu a mãe

Há 1h e 55min

No «Dois às 10», recebemos Bruna Rafaela, uma jovem cuja história é um verdadeiro exemplo de superação. Aos 16 anos, viu a sua vida mudar drasticamente após um grave acidente de viação que a deixou em coma e lhe roubou a memória. Contra todas as probabilidades, Bruna recuperou, mas a vida que imaginara nunca mais foi a mesma. Hoje, partilha connosco a sua emocionante jornada de resistência, fé e esperança — a história de quem, mesmo depois de o destino pregar uma partida, continua a lutar por uma segunda oportunidade.