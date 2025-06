Hoje às 11:50

No «Dois às 10», Cláudio França conversa sobre a sua infância traumática, marcada por maus-tratos físicos e psicológicos por parte do seu padrasto. O convidado partilha como as agressões e ameaças o afetaram profundamente, deixando marcas físicas e emocionais que perduram até hoje. Saiba mais em TVI Player