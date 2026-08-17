Após Big Brother Verão, Miguel e Mariana Sá respondem à derradeira pergunta: «Já dormiram juntos?»

Hoje às 12:12

No «Dois às 10», Miguel e Mariana Sá, ex-concorrentes do "Big Brother Verão", foram confrontados com a pergunta que muitos seguidores do programa queriam ver respondida: já dormiram juntos fora da casa? O casal, que assumiu o romance ainda dentro do concurso, respondeu sem escapar ao tema, dando aos fãs a resposta que aguardavam sobre o rumo da relação depois do fim da experiência televisiva.