Após Burnout atriz da TVI afirma: «Quero resgatar-me e voltar a ter saúde física e mental»

Há 1h e 12min

No «Dois às 10», Joana diz que está afastada da televisão há 13 anos e que tem saudades. Conta o porquê de ter ido parar a Santa Suzana no Alentejo. Diz que foi para cuidar da mãe que tem demência e teve um problema grave de saúde. Durante vários meses foi cuidadora da mãe que estava completamente dependente. Acrescenta que o período que cuidou dos pais foi duro e complicado do ponto de vista emocional e físico. “Ver uma mulher que sempre levou tudo à frente de repente estar dependente para tudo fez com que tivesse de me descolar de mim própria… deixei de ter vida. Fez com que deixasse de existir, eu estive esquecida de mim mesma durante muitos meses.”Joana entrou em burnout, sentia-se esgotada e por vezes ainda sente. Neste momento quer resgatar-se e voltar a ter saúde física e mental para poder cuidar dela, dos pais e voltar a ser a Joana que era.