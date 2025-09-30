Após coma, João acordou com um coração externo provisório

Há 1h e 8min

No «Dois às 10», conhecemos a história de João, cuja vida deu uma reviravolta inesperada aos 45 anos. Depois de uma consulta de rotina sem qualquer sinal de alarme, naquela mesma noite acordou com todos os sintomas de um enfarte e foi levado de urgência para o hospital. Após entrar em coma, viu-se literalmente a viver com o coração fora do peito, numa luta diária pela sobrevivência, até ao momento em que surgiu um dador compatível. João recebeu um transplante de coração e, com ele, a oportunidade de recomeçar uma nova vida.