Após desistir de reality show, ex-concorrente surge irreconhecível: “Tudo melhorou na minha vida”

Há 1h e 55min

No “Dois às 10”, recebemos Fábio Daniel que, depois de uma passagem muito breve pelo “Secret Story 9”, decidiu dar início a uma transformação profunda e bem visível na sua vida. Entre mudanças de hábitos, novos desafios e uma forte determinação, o ex-concorrente revela como tem vivido este processo, quais foram as suas maiores motivações e o impacto que esta mudança teve no seu dia a dia.