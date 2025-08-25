Após frase polémica, Kina deixa emotiva mensagem a todas as mulheres

Há 2h e 9min

No «Dois às 10», Kina aproveitou para deixar uma mensagem de força e inspiração a todas as mulheres, falando ainda sobre a importância da autoestima, da coragem e de acreditar si própria, especialmente após momentos polémicos que marcaram a sua participação no Big Brother Verão.

A icónica estilista portuguesa, conhecida pelo seu percurso nos anos 90, participou nesta edição do reality show e deixou marca com a sua personalidade e opiniões fortes, tornando a sua saída um dos momentos mais comentados da gala de ontem.