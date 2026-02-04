Após perder o marido, Gisela continua a ser feirante para manter vivo o sonho que era dos dois

Há 2h e 13min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de vida de Gisela, filha de feirante e mulher de um homem do mesmo ofício, que sempre fez das feiras o seu caminho. Quando o destino lhe tirou o marido demasiado cedo, Gisela encontrou força para continuar, honrando o amor e o trabalho que partilharam. Hoje, segue firme, de feira em feira, mantendo viva a tradição e o legado da Cestaria Paulo Fernandes, com a mesma dedicação de sempre e uma coragem que inspira.