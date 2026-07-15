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Após relação polémica em reality show, ex-concorrente assume nova namorada

Há 3h e 5min
Após relação polémica em reality show, ex-concorrente assume nova namorada - TVI

No “Dois às 10”, recebemos David Maurício, que conquistou o público no “Big Brother 2024” e voltou a dar que falar no “Secret Story – Desafio Final”. Depois de se ter afastado da televisão e das redes sociais, tem vivido longe dos holofotes e há muito que pouco se sabe sobre a sua vida. Hoje, senta-se à mesa do pequeno-almoço para revelar o que o levou a desaparecer, como têm sido os últimos tempos e quais são os planos para o futuro.
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