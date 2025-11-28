Após ser absolvida de um alegado crime, ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros lamenta: «Fica para sempre no imaginário público»

Hoje às 11:39

No «Dois às 10», vamos conhecer a história de Ana Rita Cavaco, a ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, recentemente absolvida do alegado desvio de 63 mil euros em ajudas de custo por viagens fictícias. Para além da dimensão pública do seu percurso profissional, Ana Rita partilha também desafios pessoais marcantes: a experiência de enfrentar um cancro da mama e o papel de cuidadora da mãe. Uma conversa sobre resiliência, justiça e a vida além das manchetes.