Após ser diagnosticada com cancro, Ivete ouviu o impensável de uma criança e não esquece: «Tu vais morrer»

Há 1h e 20min

No «Dois às 10», Ivete Oliveira partilhou um momento marcante da sua luta contra o cancro da mama: revelou como, pouco depois de receber o diagnóstico, ouviu algo que a marcou para sempre de uma criança próxima, que lhe disse sem rodeios: «Tu vais morrer». A apresentadora falou sobre o choque inicial, o medo e a forma como esta experiência a fez refletir sobre a vida e a importância de se valorizar a cada dia.