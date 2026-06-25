Após sofrer um AVC, Joana deixa aviso ao mundo: «Não somos insubstituíveis. As coisas fazem-se sem nós”»

Há 21 min

No «Dois às 10», Independente, trabalhadora e habituada a um ritmo acelerado, com Joana Ferraz da Costa era tudo para ontem… foi assim até ao dia 21 de janeiro de 2024. Até ao dia em que a vida a obrigou a parar e a abrandar. Tinha 44 anos. Naquele dia, a Joana que ela conhecia e a quem família, amigos e colegas estavam habituados… desapareceu. Joana começa por referir que foram várias as vezes que proferiu a frase: ‘a vida pode mudar de um dia para o outro’… e agora sabe realmente que a vida pode mudar de um minuto para o outro. Segue recordando o dia em que sofreu o AVC durante um treino, contando como conseguiu pedir ajuda e ser socorrida pelo filho. Já no hospital, acordou na presença do filho e do marido que lhe disse que ela precisava abrandar, pois sempre viveu a um ritmo alucinante e stressante. E, prova disso mesmo, é que um dos primeiros pensamentos que teve apesar de estar no hospital foi: ‘Amanhã não posso ir trabalhar!’… na cabeça de Joana, sem ela as coisas não aconteceriam, mas a verdade é que apesar de sermos únicos, não somos insubstituíveis e foi assim que ela percebeu isso. Revela como, numa cama dos cuidados intensivos, percebeu o quão ténue é a linha entre a vida e a morte… e ela estava em modo sobrevivência e entregue a médicos e enfermeiros. Recorda como foi complicado estar ali, fala da solidão e do quão ansiava pela hora da visita, à qual a família nunca falhava! Quando passou para o internamento e lhe falaram do processo de reabilitação… foi aos filhos que se agarrou, pois o que mais queria era voltar para casa, para junto deles e o melhor possível. Por fim, termina referindo que a vida não para.