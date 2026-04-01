Apresentadora foi confrontada com doença após programa da TVI: "Rapidamente se espalhou pelo corpo"

1 abr, 10:16

No “Dois às 10”, Inês Brás, conhecida pela sua energia contagiante como apresentadora do passatempo “TVI Dá+”, revela um lado menos visível da sua vida. Por trás do sorriso constante e da boa disposição que conquista o público, a jovem enfrenta discretamente um problema de saúde que poucos conhecem. Uma conversa emotiva e inspiradora, onde coragem e transparência se cruzam com a vontade de viver cada dia com alegria.