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Arrepiante. Criança fica em lágrimas ao ouvir falar da leucemia da irmã

Há 3h e 6min
Arrepiante. Criança fica em lágrimas ao ouvir falar da leucemia da irmã - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente da pequena Maria Clara. Em fevereiro deste ano, com apenas dois anos, foi diagnosticada com leucemia e, de um momento para o outro, a vida da família mudou por completo. Entre tratamentos, incertezas e muita força, os pais enfrentaram o maior desafio das suas vidas. Mas, no meio deste verdadeiro pesadelo, aconteceu algo inesperado: a doença da filha acabou por voltar a unir o casal. Uma conversa emocionante sobre dor, esperança e a luta diária por um futuro melhor para a Maria Clara, que hoje tem três anos.
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