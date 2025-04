As primeiras imagens de Portugal às escuras

Há 54 min

No «Dois às 10», o apagão que afetou Portugal mergulhou o país no caos. As imagens de supermercados com «prateleiras vazias» e pessoas presas em elevadores revelam o impacto do incidente. O pânico instalou-se quando «multiplicaram-se os pedidos de ajuda de pessoas presas em elevadoras», enquanto a incerteza pairava no ar. O assalto a um banco em Leiria, onde foram levados 70 mil euros, agravou ainda mais a situação. O caos nos transportes, com estradas sem semáforos e aeroportos lotados, completou o cenário de desespero. Este apagão, considerado um dos mais severos de sempre, deixou marcas profundas na população. Saiba mais em TVI Player