As sequelas irreversíveis da gripe no cérebro: Conheça a história de superação de Soraia

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Soraia que aos 21 anos era uma jovem cheia de vida, independente, namorava e estudava fisioterapia… Até que um dia sem que nada o fizesse prever, o pai a encontrou inanimada no quarto e já no hospital os pais ouviram dos médicos que Soraia podia morrer. Natália e Manuel descrevem a filha como sendo uma menina responsável, alegre, inteligente e que gostava de ajudar os outros, daí ter optado por estudar fisioterapia. Adorava praia e surf, modalidade que começou a fazer aos 16 anos. Natália explica que os sonhos da filha ficaram destruídos e Manuel diz porquê – conta o episódio de a filha teve ficado com gripe, de a ter encontrado inanimada e de a ter reanimado, de a levarem ao hospital e de os médicos dizerem que a Soraia podia morrer.Manuel começa por dizer que aos 21 anos tinha uma filha, hoje tem outra. Explica que o vírus da gripe alojou-se no cérebro da Soraia provocando-lhe lesões cerebrais irreversíveis, deixando-a tetraplégica e com paralisia cerebral. Natália deixou de trabalhar para cuidar da filha, uma vez que esta está totalmente dependente. Ainda assim, os pais sublinham o amor que sentem pela filha, esse não mudou.