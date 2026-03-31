“Atirou-me para o chão”: Cláudia relembra episódio de violência doméstica em que o ex-companheiro a fez dormir no chão

Há 1h e 13min

No “Dois às 10”, Cláudia abre o coração e partilha um testemunho profundamente marcante sobre os 14 anos em que viveu uma realidade de violência doméstica. Com coragem, recorda episódios graves que a marcaram, explicando que, embora as feridas físicas tenham cicatrizado, as marcas psicológicas permanecem. Hoje, assume-se como uma voz que representa muitas outras histórias silenciosas, dando rosto e palavras à dor de tantas mulheres e homens que vivem ou viveram situações semelhantes.