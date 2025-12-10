Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Atriz não poupa críticas ao ex-marido: «Eu com contrações e ele a jogar jogos no telemóvel»

Há 1h e 23min
Atriz não poupa críticas ao ex-marido: «Eu com contrações e ele a jogar jogos no telemóvel» - TVI

No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela

V+ TVI
Ontem às 18:19
1

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Novelas
Ontem às 15:46
2

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

Novelas
4 ago, 15:13
3

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Dois às 10
Ontem às 15:32
4

Lurdes Baeta

Dois às 10
Ontem às 15:25
5

Estava proibida de entrar no quarto dos meus pais: «Quando o fiz descobri o segredo da família»

V+ TVI
Ontem às 17:10
6
Mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira fala de fase delicada após grande mudança

Secret Story
Há 1h e 41min

Eternizada na pele! Dylan faz tatuagem para Inês, uma semana após sair do Secret Story

Secret Story
Há 2h e 21min

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Secret Story
Ontem às 17:25

«Quase tão famosa como Cristiano Ronaldo»: a portuguesa que está a correr mundo com o beijo ao namorado

Dois às 10
Há 1h e 32min

Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Dois às 10
Ontem às 18:00

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

Novelas
Há 1h e 16min

Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

"Hoje deverão morrer 92 pessoas com a doença": há uma "verdadeira praga no nosso país" que tem formas simples de se prevenir

Diário da Manhã
Há 2h e 47min

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

Secret Story
Há 1h e 25min

A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez?

A Protegida
Ontem às 23:10

Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»

Secret Story
Há 57 min

Secret Story 9 - Especial - 9 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40
Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»

Dois às 10
Há 4 min

Mãe viu o filho sair de casa para ir ao café e encontrou-o morto no meio da rua: «Quando cheguei ao pé dele, já estava morto»

Dois às 10
Há 5 min

Lembra-se do jovem que foi assassinado em frente a uma creche? Mãe recorda: «Toquei-lhe, ele estava muito frio na cara»

Dois às 10
Há 14 min

Conhecemos melhor António José Seguro, candidato à Presidência da República

Dois às 10
Há 32 min

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Dois às 10
Há 1h e 8min

Ao lado de Diogo Valsassina, Ana Guiomar apanha bouquet de noiva

Dois às 10
Há 1h e 20min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Novelas
Ontem às 10:39

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Novelas
6 dez, 10:25

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

Novelas
Ontem às 10:05

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

Novelas
Ontem às 16:31

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Novelas
Ontem às 16:13