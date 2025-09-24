Augusta morreu uma semana após ver concretizado o seu maior sonho

Há 2h e 22min

No «Dois às 10», recebemos Mariana, uma jovem de 25 anos, bombeira, a filha mais nova de três irmãos e sempre vista como a mais forte da família. A vida, contudo, surpreendeu-a quando a mãe, Augusta, recebeu um diagnóstico difícil: um cancro raro na vesícula. Entre momentos de dor e de esperança, Mariana e a mãe partilham uma história marcada pela coragem, pelo amor incondicional e pela resiliência que só quem enfrenta de perto a adversidade consegue compreender. Uma partilha que emociona e inspira, mostrando como, mesmo nos capítulos mais duros, o laço entre mãe e filha se torna ainda mais profundo.