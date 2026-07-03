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Avô deixa tudo para cuidar do neto Dinis que não anda, não gatinha nem está de pé

Há 2h e 18min
Avô deixa tudo para cuidar do neto Dinis que não anda, não gatinha nem está de pé - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história do pequeno Dinis, de apenas 4 anos, que vive com paralisia cerebral, uma condição que afeta sobretudo a sua mobilidade. Depois de anos de fisioterapia, muita dedicação e várias conquistas, surgiu uma nova esperança: uma cirurgia em Espanha que poderá ajudá-lo a manter-se de pé e a dar os primeiros passos. Ao seu lado está sempre o avô José, que não esconde a emoção e a esperança de ver o neto conquistar uma maior autonomia e um futuro com novas possibilidades.
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