Avó e neta fazem tarte de amêndoa

Há 30 min

No «Dois às 10», Francisca e a avó Simone partilham momentos de grande cumplicidade na cozinha, enquanto preparam uma tarte de amêndoa que tem tanto de sabor como de memórias. Entre risos e recordações, Francisca relembra a infância marcada pela presença carinhosa da avó, que a ajudou a crescer sempre com o cheiro a bolo no ar. Confessa que Simone, além de lhe ensinar os segredos da cozinha, foi uma verdadeira inspiração para a sua vida e carreira, levando-a a tornar-se chefe de cozinha. A avó, orgulhosa, sublinha que a fé é o segredo para chegar aos 90 anos e declara que continuará a amar a família até Deus a chamar.