Bárbara Parada concretiza sonho: «Foi um ano de trabalho, com muita tentativa a erro...»

Há 3h e 7min

No «Dois às 10», Bárbara Parada apresenta a sua marca de biquínis, «ECLÉTICA», um projeto que nasceu de um sonho antigo. Os biquínis são desenhados por ela e feitos em Portugal, refletindo a sua paixão pela moda praia. Bárbara acompanhou todo o processo de criação, desde a escolha dos tecidos até ao design final. «É uma sensação de conquista. Finalmente consegui lançar algo que é algo que eu quero muito», partilha Bárbara, visivelmente emocionada com a concretização deste objetivo. O lançamento do site e do Instagram da marca marca o início de um novo capítulo para a jovem empreendedora. Saiba mais em TVI Player