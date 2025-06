Há 38 min

No «Dois às 10», Beatriz, a neta de Emília, recorda com carinho a sua avó, que faleceu há 15 anos vítima de cancro no pâncreas. A convidada partilha memórias da sua avó e a forma como a sua partida a afetou. Explica ainda que a avó era uma figura muito querida na família, e que a inspirou a criar o seu próprio negócio. Saiba mais em TVI Player