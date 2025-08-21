Bebé de Ana e Eduardo tem doença rara: «É mais fácil ganhar o Euromilhões do que ter outro filho assim»

Há 1h e 29min

No «Dois às 10», conheça Leonor, a bebé de Ana e Eduardo, que nasceu com uma doença genética muito rara e epilepsia neonatal. Os pais partilham os desafios de lidar com convulsões e ausências imprevisíveis, as dificuldades das terapias e a constante preocupação com o bem-estar da filha, acompanhada na Associação “Dom Maior” e prestes a ser submetida a cirurgia para alimentação por sonda.