Bebé encontrado sem vida em casa com corda à volta do pescoço

Há 2h e 2min
No «Dois às 10», acompanhámos a trágica história de um bebé de 18 meses encontrado sem vida em casa, em São Lourenço da Montaria, Viana do Castelo. A Polícia Judiciária foi acionada para investigar o caso, que poderá ter resultado de uma brincadeira com os irmãos. A autópsia revelou que a causa da morte foi asfixia, e o bebé apresentava uma marca no pescoço. A PJ está a apurar as circunstâncias que levaram a este trágico acidente.

