Há 2h e 27min

No «Dois às 10», os «Mini-Break» estiveram à conversa com Maria Cerqueira Gomes e Cláudio Ramso e Ben surpreendeu os apresentadores ao revelar um segredo sobre um dos seus membros, Fabinho. A revelação bem-humorada do grupo arrancou gargalhadas dos apresentadores. Saiba mais em TVI Player