Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Benedita, com dois anos, não segura a cabeça, alimenta-se por sonda e não consegue andar nem falar

Há 1h e 1min
Benedita, com dois anos, não segura a cabeça, alimenta-se por sonda e não consegue andar nem falar - TVI

No «Dois às 10», acompanhamos a história comovente da pequena Benedita, uma menina de dois anos diagnosticada com uma doença rara que condiciona profundamente o seu desenvolvimento. Sem conseguir segurar a cabeça, alimentar-se sem sonda, andar ou falar, Benedita enfrenta diariamente desafios enormes. Perante este cenário, os pais viram-se obrigados a tomar decisões devastadoras: prolongar a vida da filha a qualquer custo ou optar por cuidados que lhe garantam maior conforto e qualidade de vida.

Mais Vistos

Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Secret Story
Há 2h e 51min
1

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

Novelas
Ontem às 09:58
2

Mulher encontrada viva num caixão que seguia para o crematório: «Já estaria a bater na madeira há algum tempo»

Dois às 10
Há 2h e 48min
3

Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»

Secret Story
Há 53 min
4

Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha

Dois às 10
Há 1h e 2min
5

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Secret Story
Ontem às 19:46

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desmaia com notícia chocante

Novelas
Há 3h e 36min

A filha do meu sócio apaixonou-se por mim - e eu deixei que acontecesse: «Nunca pensei viver isto aos 50 anos»

V+ TVI
Há 14 min

O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos

Dois às 10
Há 3h e 33min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Dois às 10
Ontem às 17:00

Fãs enlouquecem com nova atividade da família Carreira: “Também queremos ir!”

Novelas
Ontem às 16:12

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro

Secret Story
Há 24 min

«Se aqueles dois continuam assim... isto vai correr muito mal durante o dia»: Dylan dispara ameaças a concorrentes

Secret Story
Há 1h e 30min

Secret Story 9 - Especial - 24 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Secret Story
Ontem às 22:19

Leandro apanha todos de surpresa com escolha dupla para o pequeno-almoço

Secret Story
Há 1h e 18min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira emociona-se ao conhecer casal cuja filha enfrenta doença rara: «Ela soube escolher os pais que tem»

Dois às 10
Há 41 min

Confrontados com um diagnóstico sem cura, pais tiveram de escolher entre prolongar ou dar qualidade de vida à filha

Dois às 10
Há 44 min

Pais lidam com a finitude iminente da vida da filha: «Não sabemos quanto tempo vai durar»

Dois às 10
Há 50 min

Benedita, com dois anos, não segura a cabeça, alimenta-se por sonda e não consegue andar nem falar

Dois às 10
Há 1h e 1min

Ana sobre o diagnóstico da filha: «Idealizámos uma bebé e não é essa bebé que nós temos»

Dois às 10
Há 1h e 1min

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 1h e 2min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Novelas
23 nov, 09:12

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

Novelas
Ontem às 10:00

«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha

Novelas
Ontem às 15:41

"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo

Novelas
Ontem às 16:04

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

Novelas
Ontem às 14:56

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Novelas
Ontem às 09:34