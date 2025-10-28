Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Bernardina Brito aparece com novo visual e recebe largos elogios de Cristina Ferreira

Há 3h e 5min
No «Dois às 10», recebemos Bernardina Brito, uma das concorrentes mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Conhecida pelas suas expressões espontâneas e frases icónicas que ficaram na memória de todos, Bernardina decidiu agora dar-lhes uma nova vida — transformando-as em peças de roupa cheias de personalidade. Nesta conversa, revela como nasceu esta ideia, o significado por detrás das criações e o que podemos esperar desta nova fase da sua vida.

Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»

V+ TVI
Ontem às 11:20
1

«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre

Dois às 10
Há 2h e 19min
2

Depois de matar a mãe, filho da vereadora de Vagos cometeu outro ato macabro ligado à família

Dois às 10
Há 3h e 41min
3

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
4

Bernardina Brito

Dois às 10
Há 2h e 23min
5
05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Secret Story
Há 3h e 16min
6
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Secret Story
Há 42 min

«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre

Dois às 10
Há 2h e 19min

O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Secret Story
Há 1h e 34min

A confissão inesperada de Cristina Ferreira sobre o tema do momento: «Não gosto nada»

Secret Story
Há 3h e 28min

O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos

V+ TVI
Há 1h e 57min

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Secret Story
Há 2h e 17min

Secret Story 9 - Extra - 28 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Secret Story
Há 3h e 16min

A Protegida: Laura revolta-se com Jorge e impõe-lhe limites

A Protegida
Ontem às 23:20

Secret Story 9 - Especial - 27 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 19:10

Após Dylan expor sentimento por Inês, esta decide: «É melhor afastar-me»

Secret Story
Há 2h e 34min

Terra Forte: António expulsa Sammy, após encontrá-lo no quarto com Flor

Terra Forte
Ontem às 22:10
Mulher de 44 anos é morta à facada em casa pelo namorado

Dois às 10
Há 34 min

Militar da GNR que morreu durante perseguição a lancha é familiar de cara da TVI

Dois às 10
Há 44 min

Vídeo chocante mostra aluno agredido violentamente no recreio escolar

Dois às 10
Há 58 min

Cristina Ferreira alerta para perigo que jovem de 18 anos enfrenta devido a ameaças do ex-namorado preso: «Se fosse mãe, eu não estaria descansada»

Dois às 10
Há 1h e 18min

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»

Dois às 10
Há 1h e 19min

Impressionada, Cristina Ferreira reage a testemunho de jovem de 15 anos ameaçada pelo ex-namorado de 31: «É muito corajoso da vossa parte»

Dois às 10
Há 1h e 36min
Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Novelas
Há 2h e 45min

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

Novelas
Há 3h e 15min

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Novelas
Há 3h e 6min

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Novelas
Ontem às 15:35

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Novelas
Ontem às 14:34

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Novelas
Há 3h e 38min