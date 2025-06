Bernardo Sousa viveu uma grande novidade. Saiba tudo

Há 50 min

No «Dois às 10», Bernardo Sousa vive uma grande novidade – e implica sair do país. O piloto madeirense, conhecido pelo seu talento e paixão pelos ralis, está a embarcar numa nova e emocionante etapa da sua carreira: a participação no prestigiado Campeonato Mundial de Endurance da FIA. Depois de se destacar nas pistas de rali, 2025 trouxe-lhe uma oportunidade única que o coloca novamente na ribalta internacional do desporto motorizado. Com adrenalina no sangue e determinação no olhar, Bernardo enfrenta agora o exigente desafio das provas de resistência, marcando presença numa das mais emblemáticas competições do mundo: as 24 Horas de Le Mans. Uma aventura que promete elevar ainda mais o nome de Portugal no panorama do automobilismo mundial.