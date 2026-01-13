Bifes de frango com molho de francesinha. Eis a receita que vai reinventar os bifes tradicionais

Há 3h e 41min

No “Dois às 10”, Susana Couto partilha uma receita caseira irresistível que já conquistou toda a família: uns bifinhos especiais que todos lhe pedem vezes sem conta. Com caneta na mão, é hora de aprender o segredo desta delícia, onde o grande protagonista é o molho da francesinha. Entre bifinhos de frango, linguiça, queijo derretido e muito sabor, Susana Couto mostra porque é uma verdadeira mestre na arte de inventar receitas que deixam qualquer um de água na boca.